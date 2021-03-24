Кипр начнет принимать туристов из России с 1 апреля

Россияне обязаны соблюдать все меры предосторожности по COVID-19, действующие на территории острова.

В пресс-службе государственного комитета Кипра по туризму рассказали агентству ТАСС, что с 1 апреля 2021 года республика открывает свои границы для туристов из России. Отмечается, что российские путешественники, которые сдали ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до приезда в страну и повторили его по прибытию в Кипр, а также не вступали в контакт с зараженными, смогут находиться на территории острова без прохождения двухнедельного карантина.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выразила надежду, что к осени в нашей стране снимут большую часть ограничений по коронавирусу.

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