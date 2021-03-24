Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 МАР, 21:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 МАР, 21:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Кипр начнет принимать туристов из России с 1 апреля

24.03.2021 16:05
Комментарии
Кипр начнет принимать туристов из России с 1 апреля

Россияне обязаны соблюдать все меры предосторожности по COVID-19, действующие на территории острова.

В пресс-службе государственного комитета Кипра по туризму рассказали агентству ТАСС, что с 1 апреля 2021 года республика открывает свои границы для туристов из России. Отмечается, что российские путешественники, которые сдали ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до приезда в страну и повторили его по прибытию в Кипр, а также не вступали в контакт с зараженными, смогут находиться на территории острова без прохождения двухнедельного карантина.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выразила надежду, что к осени в нашей стране снимут большую часть ограничений по коронавирусу.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
ФАС оценила вероятность роста цен на бензин в РФ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России

США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России
Экономика 2

Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году

Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году
Экономика 2

Госдума обнулила президентские сроки Путина. Он может править до 2036 года

Госдума обнулила президентские сроки Путина. Он может править до 2036 года
Политика 6

Тайгу могут сдать в аренду и за счет нее выдавать «углеродные кредиты»

Тайгу могут сдать в аренду и за счет нее выдавать «углеродные кредиты»
Экономика 2

Узнай, страна!

Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии

Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии

Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»

Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»

Новости дня

19:57 "Капитал страны" представляет наилучшие достижения регионов РФ "Капитал страны" представляет наилучшие достижения регионов РФ
В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров
В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров
17:45 США пригрозили Германии новыми санкциями из-за СП-2 США пригрозили Германии новыми санкциями из-за СП-2
15:32 Названы сроки снятия ограничений по COVID-19 в РФ Названы сроки снятия ограничений по COVID-19 в РФ
13:38 ФАС оценила вероятность роста цен на бензин в РФ ФАС оценила вероятность роста цен на бензин в РФ
13:09 Киев ввел новые санкции против России Киев ввел новые санкции против России
11:22 В РФ диагностировали 8861 новый случай коронавируса В РФ диагностировали 8861 новый случай коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:07 Названа категория россиян, которым могут проиндексировать пенсии Названа категория россиян, которым могут проиндексировать пенсии

Узнай, страна!

20:25 Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:16 Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны» Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»
23 МАР, 20:57 Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе
23 МАР, 17:31 ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны
23 МАР, 16:49 Цех по производству защитных костюмов и спецодежды открыли на Кузбассе Цех по производству защитных костюмов и спецодежды открыли на Кузбассе
23 МАР, 16:05 Новый производственный корпус промышленной автоматики появился в Саратовской области Новый производственный корпус промышленной автоматики появился в Саратовской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
22 МАР, 19:51 В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника
22 МАР, 18:26 В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля
22 МАР, 17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
21 МАР, 12:23 В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter