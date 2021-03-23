В Польше призвали ослабить Россию из-за СП-2

Анджей Пшилембски рассказал, что Варшава чувствует угрозу, исходящую от Москвы, поэтому хочет обезопасить себя.

Посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски призвал европейские страны, включая Германию, ослабить Россию. По его мнению, российская сторона якобы может модернизировать армию на денежные средства, которые Европа будет предоставлять РФ после запуска энергетического проекта "Северный поток-2". Анджей Пшилембски считает, что европейцы должны приложить усилия для того, чтобы ослабить Москву, а не выделять деньги на строительство второй ветки трубопровода.

Также он добавил, что в Польше любят россиян, однако в случае необходимости страна "готова бороться с ними". Об этом сообщает издание Лента.ру, ссылаясь на агентство RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Напомним, что ранее в Евросоюзе прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии отношений у России с ЕС как с организацией.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".