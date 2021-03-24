ФАС оценила вероятность роста цен на бензин в РФ

Виталий Королев сообщил, что ведомство каждую неделю отчитывается перед правительством о ситуации с ценами на топливо.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев в кулуарах форума "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях" рассказал, что ведомство не видит предпосылок для существенного повышения цен на бензин на российских заправках. Он пояснил, что ФАС постоянно отслеживает ситуацию на рынке нефтяных продуктов и правительство страны своевременно принимает меры для стабилизации стоимости топлива в регионах России, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в стране цены на бензин до конца этого года могут вырасти на 14%.

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