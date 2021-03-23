Голикова озвучила условие отказа от ношения масок

Татьяна Голикова заявила, что для более быстрого возвращения к привычной жизни нужно продолжать вакцинировать россиян.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT рассказала, при каком условии российские граждане смогут отказаться от ношения медицинских масок. Она пояснила, что после того, как количество заболевших коронавирусом резко снизится и сформируется популяционный иммунитет к вирусу, власти страны смогут отказаться от масочного режима. Также Татьяна Голикова добавила, что для более быстрого возвращения к привычной жизни необходимо продолжать процесс массовой вакцинации россиян.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля будут отменены некоторые льготы.

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