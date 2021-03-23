В ЕС прокомментировали слова Лаврова об отсутствии отношений

Представитель ЕС рассказал, что отношения России и Евросоюза базируются на пяти принципах.

Представитель Европейского Союза отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что отношений у РФ с ЕС как с организацией нет, поскольку они были разрушены Брюсселем. По его мнению, именно действия Москвы приводят к конфликтам и разногласиям между российской стороной и европейским сообществом. Более подробные комментарии представитель ЕС отказался давать, но при этом отметил, что отношения России и Евросоюза базируются на пяти принципах, пишет РИА Новости.

Справка

Европейский Союз в 2016 году договорился придерживаться пяти принципов в отношениях с Российской Федерацией. Уточняется, что данные принципы предполагают полное выполнение минских соглашений по Донбассу, обеспечение энергетической безопасности стран Европы, развитие сотрудничества Москвы и Брюсселя по международным вопросам, в которых заинтересовано сообщество, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС, а также поддержка российского гражданского общества и связей между народами России и Евросоюза.

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