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Минстрой РФ призвал сохранить льготную ипотеку

23.03.2021 17:59
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Минстрой РФ призвал сохранить льготную ипотеку

Ведомство рассчитывает, что программа льготного ипотечного кредитования будет продлена после 1 июля 2021 года.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин во время заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству заявил, что ведомство хочет сохранить льготное ипотечное кредитование в стране. Однако, отметил министр, данная программа должна стать более точечной. Например, предоставлять льготную ставку на приобретение жилья в ипотеку для многодетных семей, а также в регионах или отдельных городах России, в которых необходимо увеличить темпы строительства жилья, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в нашей стране со следующего месяца отменят некоторые льготы.

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