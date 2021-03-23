Лавров: у РФ больше нет отношений с ЕС как с единой организацией

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин отвергают односторонние нелегитимные санкции, которые вводят западные страны против России и Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским министром иностранных дел Ван И заявил, что у нашей страны больше нет отношений с Евросоюзом как с единой организацией. Он пояснил, что Брюссель разрушил контакты с Москвой своими односторонними действиями. По словам Лаврова, Россия готова к восстановлению отношений с ЕС, но при условии, что диалог будет проходить на равных и учитываться интересы обеих сторон.

Также российский министр отметил, что пока у Москвы на Западе нет изменений, на Востоке идет "очень интенсивная повестка дня", которая с каждым годом расширяется и развивается, пишет РБК.

Ранее в Евросоюзе озвучили условия для нормализации отношений с Россией.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".