В РФ обнаружили менее 8,5 тыс. новых случаев COVID-19

В нашей стране общее число инфицированных составило 4474610 человек.

В российском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса 23 марта рассказали, что за последние сутки в России зафиксировали 8457 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Москве выявили 1042 граждан, которые сдали положительный тест на коронавирус, в Санкт-Петербурге обнаружили 812 зараженных, а в Подмосковье – 513.

На данный момент в Российской Федерации общее число инфицированных составило 4474610 человек, 4088045 зараженных излечилось, 95818 больных скончалось.

Ранее сообщалось, что в нашей стране к концу текущего года цены на бензин могут увеличиться на 14%.

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