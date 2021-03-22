В ЕС назвали условия для нормализации отношений с РФ

Шарль Мишель признал, что между Москвой и Брюсселем существуют серьезные разногласия.

Глава Евросовета Шарль Мишель во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что сейчас отношения РФ и ЕС находятся на низком уровне, поскольку между сторонами существуют серьезные разногласия. Однако он отметил, что контакты Москвы и Брюсселя можно нормализовать, если Россия будет выполнять определенные условия. В частности Шарль Мишель заявил, что РФ должна реализовать минские договоренности, перестать совершать кибератаки на страны, входящие в Евросоюз, а также соблюдать права человека и освободить российского оппозиционера Алексея Навального, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что двое россиян попали под новые европейские санкции.

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