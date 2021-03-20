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ЕК может запретить экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca

20.03.2021 17:29
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ЕК может запретить экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca

EMA рекомендовало продолжать вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca.

Европейская комиссия может запретить вывозить вакцину от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca из стран Европейского союза. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам компания поставила только 30% от объема вакцин, который был указан в соглашении о поставках препарата. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сначала компания AstraZeneca должна поставить весь оговоренный объем препарата в Европу, а только потом совершать поставки в другие страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводило расследование случаев тромбоэмболических осложнений, появившихся у пациентов после использования вакцины AstraZeneca. Но уже в четверг выпустило рекомендации продолжать прививать население данной вакциной.

Как сообщал "Капитал страны", Германия может самостоятельно осуществить заказ российской вакцины "Спутник V".

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