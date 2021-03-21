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Финансист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

21.03.2021 15:12
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Финансист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Эдуард Бугров считает, что в ближайшее время сильного падения доллара не будет, поскольку на рубль сильное влияние оказывает "внешнеполитическая ситуация".

Директор управляющей инвестиционной компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что когда держателям денежных средств в долларах нужно избавляться от американской валюты. По его словам, на фоне укрепления рубля из-за роста цен на нефть у инвесторов возникли вопросы, что делать дальше. Эдуард Бугров напомнил, что нельзя хранить все сбережения в одной валюте, так как курс рубля будет колебаться. В связи с этим финансист посоветовал не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть пропорции активов: 30% сбережений хранить в американской валюте, 30% – в европейской, а 40% – в российской.

Ранее в Госдуме РФ выразили мнение, что в стране будут новые задержания губернаторов российских регионов.

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