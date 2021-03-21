Путин: присоединение Крыма к России говорит об укреплении страны

Президент назвал возвращение Крыма в состав России историческим событием.

Лидер РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на ТК "Россия 1" оценил итоги развития нашей страны за прошедшие два десятилетия. По его мнению, главной вехой этого периода стало присоединение Крымского полуострова к России. Президент пояснил, что данное событие свидетельствует об обретенной силе РФ и "укреплении нашего государства изнутри".

Кроме того Владимир Путин подчеркнул, что благодаря терпению и трудолюбию российских граждан стране удалось преодолеть все трудности, с которыми Россия столкнулась в конце 90-х годов, пишет ТАСС.

Ранее российский финансист рассказал, когда нужно избавляться от доллара.

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