В Госдуме ожидают новых задержаний губернаторов

Александр Хинштейн не удивился задержанию Ивана Белозерцева.

Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн в своем Тelegram-канале прокомментировал задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева. По его мнению, данная ситуация является началом "зачистки" губернаторов российских регионов. Кроме того политик предположил, что в стране будут новые аресты чиновников.

Также Александр Хинштейн добавил, что не удивился задержанию Ивана Белозерцева, поскольку директор группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель неоднократно подкупал губернаторов, пишет URA.RU.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов арестовали главу Пензенской области по подозрению во взяточничестве.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".