«Под матрасами» россиян нашли почти 3 трлн рублей 230 0 Экономика

Объем наличных в российской экономике за 2020 год увеличился на 2,9 трлн руб., или на 30%. Центробанк прогнозировал, что по мере восстановления россияне будут возвращать наличные деньги в банковскую систему, чтобы не хранить средства «под матрасами». Но, согласно оперативной статистике регулятора, с 1 января по 15 марта объем наличных в экономике сократился всего на 28 млрд руб. Эксперты полагают, что процесс «избавления» от наличных затянется до 2022 года.