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«Под матрасами» россиян нашли почти 3 трлн рублей
20 Марта 2021 230 0 Экономика
Объем наличных в российской экономике за 2020 год увеличился на 2,9 трлн руб., или на 30%. Центробанк прогнозировал, что по мере восстановления россияне будут возвращать наличные деньги в банковскую систему, чтобы не хранить средства «под матрасами». Но, согласно оперативной статистике регулятора, с 1 января по 15 марта объем наличных в экономике сократился всего на 28 млрд руб. Эксперты полагают, что процесс «избавления» от наличных затянется до 2022 года.
Россияне не спешат отказываться от наличных
- В 2020 году в России, как и во всем мире, резко вырос объем наличных денег в обороте. Впервые в истории размер наличной массы вырос за год на 30%, или на 2,9 трлн руб. В общей сложности в экономике обращалось более 13 трлн «бумажных» рублей. Это 11,3% ВВП России, а в реальном выражении – 600 тонн банкнот.
- В мире складывалась аналогичная ситуация: в Бразилии объем наличных вырос на 35%, в Мексике – на 23%, в Турции – на 21%, в США – на 15,2%, в Евросоюзе – на 11,5%, писали эксперты РАНХиГС. Центробанк прогнозировал, что россияне начнут переводить наличные условно «из-под матрасов» в банки, как только экономика станет восстанавливаться.
- Но то ли экономика не восстанавливается, то ли Центробанк ошибся в поведении людей. По оперативной статистике регулятора видно: с 1 января по 15 марта наличных на руках у россиян стало всего на 28 млрд руб. меньше. Это примерно 1% от общей суммы.
- Эксперты РАНХиГС в своем обзоре писали, что россияне не просто уходят в наличные, но и стараются не тратить деньги, оставляя их в качестве сбережений. Поэтому объем наличных вырос, а их использование в транзакциях упала. На то, что люди принялись сберегать наличные дома, указывает то, что доля 5-тысячнх купюр в обращении увеличилась с 77% до 80%.
- У этого есть понятное объяснение: ставки по депозитам в банках из-за снижения ключевой ставки до 4,25% оказались ниже инфляции. То есть люди теряли деньги, храня их в банках. Поэтому они забирали средства со счетов и оставляли их без движения на руках. Эксперты предполагают, что на руках у россиян находится около 2,7 трлн руб.
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- Как отмечает глава центра макроэкономического и регонального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов, эти деньги вернутся в банковскую систему не раньше 2022 года. В частности, повышение ключевой ставки ЦБ поможет банкам предложить россиянам более высокие ставки по депозитам. Таким образом, граждане могут отнести в банки до 2 трлн руб. в ближайший год.
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