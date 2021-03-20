Новый порядок выхода в отпуск для многодетных родителей

В России вступили в силу новые правила предоставления ежегодного отпуска многодетным родителям.

Начиная с 20 марта многодетные родители, которые имеют трех и более детей возрастом до 18 лет, будут выходить в ежегодный оплачиваемый отпуск по новым правилам. Теперь, данной категории сотрудников работодатель обязан предоставить ежегодный отпуск в соответствии с их пожеланием и в любое время, которое они укажут. Данные правила распространяются на сотрудников до того момента, пока младшему из детей не исполнится 14 лет. Об этом сообщает Российская газета. Ранее такие условия предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска действовали только для тех работников, которые имели трех и более детей до 12 лет.

Ранее стало известно, что в России изменятся правила сдачи экзаменов на получение прав.

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