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В России экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам

19.03.2021 11:05
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В России экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам

Нововведения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В Российской Федерации с 1 апреля текущего года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Уточняется, что теперь россиянам не придется управлять транспортным средством на площадке (кроме вождения мотоцикла): оценивать начинающих водителей будут в условиях реального дорожного движения.

Кроме того в следующем месяце изменится перечень нарушений и ошибок, за которые экзаменаторы ставят штрафные баллы. С апреля за грубые нарушения, такие как не пристегнутый ремень безопасности или применение телефона во время вождения, практическая часть экзамена может быть прервана. Для сдачи зачета кандидату в водители необходимо получить не более 5 штрафных баллов.

Помимо этого при проведении экзамена на водительские права допускается присутствие наблюдателя в транспортном средстве. Им могут стать представители автошкол, общественных организаций или сдающие, которые ожидают своей очереди, пишут Известия.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ.

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