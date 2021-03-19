В России экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам

Нововведения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В Российской Федерации с 1 апреля текущего года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Уточняется, что теперь россиянам не придется управлять транспортным средством на площадке (кроме вождения мотоцикла): оценивать начинающих водителей будут в условиях реального дорожного движения.

Кроме того в следующем месяце изменится перечень нарушений и ошибок, за которые экзаменаторы ставят штрафные баллы. С апреля за грубые нарушения, такие как не пристегнутый ремень безопасности или применение телефона во время вождения, практическая часть экзамена может быть прервана. Для сдачи зачета кандидату в водители необходимо получить не более 5 штрафных баллов.

Помимо этого при проведении экзамена на водительские права допускается присутствие наблюдателя в транспортном средстве. Им могут стать представители автошкол, общественных организаций или сдающие, которые ожидают своей очереди, пишут Известия.

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