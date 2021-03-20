Граждане США извиняются за слова Байдена перед Россией

Простые американцы не согласны с резкими и грубыми заявлениями президента США в адрес России.

Глава дипломатической миссии в США Анатолий Антонов рассказал о том, что в посольство России в Вашингтоне приходят письма от американских граждан с извинениями за словам лидера США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. При этом многие американцы писали, что не согласны с резкими заявлениями, которые исходят от Администрации нового президента в адрес России. Антонов подчеркнул, что такая реакция простых граждан Америки наглядно демонстрирует, что есть потенциал для нормализации взаимоотношений между нашими народами. Также дипломат выразил надежду на то, что Белый дом прислушается к мнению американских избирателей, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее президент США Джо Байден завил, что считает "убийцей" российского лидера Владимира Путина.

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