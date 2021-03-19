Песков: Путин предложил Байдену провести переговоры в прямом эфире
Президент РФ хочет избежать окончательного разрыва контактов Москвы и Вашингтона.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести онлайн-переговоры в открытом режиме. Он пояснил, что после ранее сделанных "беспрецедентных заявлений" глава государства решил обсудить сложившуюся ситуацию между Россией и США в прямом эфире. Таким образом, добавил Песков, президент РФ хочет избежать окончательного разрыва контактов Москвы и Вашингтона, пишет RT.
Ранее Владимир Путин ответил на слова Джо Байдена о том, что он является "убийцей".
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Этот человек просто позорит Россию.Переговоры надо проводить на выборах со своими соперниками.Какая разница что тамсказалпрезидент США?Он не страну оскорбил,а этого человека.Да и оскорбления в общем то и не было.Мне вот лично было бы наплевать как меня назвали лишь бы только не страну,которой я руковожу.Вот это уже совсем другое дело было бы.А этот господин очень много о себе возомнил.Обиделись они,Его Величество.Ты не Россия,Вова.