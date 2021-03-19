В РФ выявили 9699 новых случаев коронавируса

В Российской Федерации общее число инфицированных достигло 4437938 человек.

В пятницу, 19 марта, в российском оперативном штабе заявили, что в России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 9699 человек. Отмечается, что в Москве врачи выявили 1809 новых случаев инфицирования COVID-19, в Санкт-Петербурге зафиксировали 921 больного, а в Московской области – 605.

Всего в Российской Федерации число зараженных достигло 4437938 человек, 4049373 человека излечилось, 94267 человек умерло.

Ранее стало известно, что в нашей стране экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам.

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