Путин рассказал о будущем отношений России и США

Лидер РФ заявил, что Вашингтону придется учитывать условия Москвы.

Глава России Владимир Путин 18 марта на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя рассказал, что РФ продолжить сотрудничать с США. Он отметил, что взаимодействие двух стран будет организовано только в тех вопросах, которые представляют интерес для Москвы. Также Владимир Путин добавил, что, несмотря на санкции и попытки остановить развитие России, Вашингтону придется считаться с позицией РФ, поскольку наша страна умеет и может отстаивать свои собственные интересы, пишет Интерфакс.

Ранее российский глава прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Владимир Путин является "убийцей".

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