В Uniper оценили влияние санкций США на строительство "Северного потока-2"

В OMV заявили, что газопровод необходим для обеспечения энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы.

В немецкой компании Uniper выразили уверенность, что проект "Северный поток-2" будет достроен и введен в эксплуатацию. Отмечается, что американские санкции не повлияют на организацию как на финансового инвестора, поскольку все обязательства перед оператором газопровода Nord Stream 2 AG уже выполнены.

Кроме того в пресс-службе австрийской компании OMV сообщили, что "Северный поток-2" является экономическим проектом, который необходим для обеспечения энергетической безопасности и конкурентоспособности европейских стран, пишет РИА Новости.

Ранее украинский экономист рассказал об убытках Украины из-за запуска "Северного потока-2".

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