На Украине рассказали об убытках из-за запуска "Северного потока-2"
Олег Пендзин заявил, что по итогам прошлого года страна прокачала только 70-80 млрд кубометров голубого топлива.
Украинский экономист Олег Пендзин в интервью порталу GolosUA рассказал, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" Украина понесет серьезные убытки. Он пояснил, что в этом случае прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) страны сократится с 120 млрд кубометров голубого топлива в год до 35 млрд кубометров сырья. По словам Пендзина, такой объем прокачки газа для украинской ГТС является убыточным, пишет Московский комсомолец.
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