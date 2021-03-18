На Украине рассказали об убытках из-за запуска "Северного потока-2"

Олег Пендзин заявил, что по итогам прошлого года страна прокачала только 70-80 млрд кубометров голубого топлива.

Украинский экономист Олег Пендзин в интервью порталу GolosUA рассказал, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" Украина понесет серьезные убытки. Он пояснил, что в этом случае прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) страны сократится с 120 млрд кубометров голубого топлива в год до 35 млрд кубометров сырья. По словам Пендзина, такой объем прокачки газа для украинской ГТС является убыточным, пишет Московский комсомолец.

Ранее в Германии ответили на американские санкции против "Северного потока-2".

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