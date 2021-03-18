Путин поручил властям РФ привлечь частные инвестиции в Крым

Президент отметил, что увеличение размера частных вложений в Крымский полуостров потребует слаженной работы властей на всех уровнях.

В четверг российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма призвал повысить объем частных инвестиций в Крым. По его словам, за 2022-2025 годы объем вложений в экономику полуострова должен превысить 1 трлн руб. Также Владимир Путин считает, что реализация крупных проектов в данном регионе создает необходимые условия для привлечения инвестиций, пишут Известия.

Ранее в Минтруда России заявили, что в стране сократилось число безработных россиян.

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