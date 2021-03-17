Германия отреагировала на санкции США против СП-2

Немецкий кабмин отвергает американские санкции против "Северного потока-2".

Правительство Германии проводило переговоры с США на разных уровнях по поводу введения экстерриториальных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Кроме того Берлин тесно сотрудничал по данному вопросу со своими партнерами в Евросоюзе и поддерживает контакты с компаниями, которые участвуют в строительстве проекта.

Уточняется, что переговоры Германии и США по "Северному потоку-2" носят закрытый характер, потому немецкое правительство не может разглашать их детали. Однако, Берлин по-прежнему отвергает американские экстерриториальные санкции, направленные против газопровода, пишет РИА Новости.

Напомним, что трубоукладчик "Академик Черский" начнет строить первый отрезок российского газового проекта в датских водах в конце марта 2021 года.

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