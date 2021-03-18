Попова высказалась об отмене масочного режима в России

Анна Попова заявила, что россиянам по-прежнему необходимо выполнять все действующие ограничения по COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24" оценила вероятность снятия масочного режима в Российской Федерации. По ее словам, несмотря на снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, россиянам пока еще рано разрешать отказываться от ношения медицинских масок. Анна Попова добавила, что жителям страны по-прежнему необходимо выполнять все действующие ограничения по COVID-19, пишут Ведомости.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили 9803 новых случая коронавируса.

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