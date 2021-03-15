Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 МАР, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 МАР, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Россиян ожидает три повышения пенсий в 2021 году

15.03.2021 14:39
Комментарии
Россиян ожидает три повышения пенсий в 2021 году

1 апреля, 1 августа и 1 октября разным категориям людей увеличат пенсионные выплаты.

Российских граждан пенсионного возраста в 2021 году ожидает три повышения пенсий. Об этом сообщает издание Московский комсомолец, ссылаясь на Пенсионный фонд России.

  • Так, с 1 апреля текущего года социальные пенсии будут увеличены на 2,6%. Это коснется 3,9 млн россиян. Однако сейчас Минтруда РФ рассматривает возможность повышения таких выплат на 3,4%, окончательное решение пока не принято.
  • Кроме того с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для людей пожилого возраста, которые продолжают трудиться. На данный момент речь идет об увеличении выплат в пределах трех пенсионных коэффициентов. В 2021 году цена одного коэффициента составляет 98,8 руб.
  • Также, с 1 октября текущего года планируется повысить денежное довольствие для военнослужащих и приравненным к ним категориям россиян. Пенсионные выплаты для военных пенсионеров вырастут на 3,7%.

Ранее "Капитал страны" писал, что губернатор Ставропольского края отправил правительство региона в отставку.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Лукашенко: в Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в Конституцию
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию

«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию
Экономика

Набиуллина поборется с ростом цен. Центробанк готовит резкое повышение ключевой ставки

Набиуллина поборется с ростом цен. Центробанк готовит резкое повышение ключевой ставки
Экономика

Более 1 трлн рублей на продуктовой инфляции и льготной ипотеке заработал бизнес

Более 1 трлн рублей на продуктовой инфляции и льготной ипотеке заработал бизнес
Экономика

Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией

Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства

Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс

Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс

Новости дня

19:12 Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными Захарова: попытки Украины вернуть Крым являются нелегитимными
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку
17:29 Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России
16:23 В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V" В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V"
15:45 Израиль восстанавливает авиарейсы со всеми странами Израиль восстанавливает авиарейсы со всеми странами
12:29 Лукашенко: в Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в Конституцию Лукашенко: в Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в Конституцию
11:58 ТПП приглашает гостей на Презентацию Курганской области ТПП приглашает гостей на Презентацию Курганской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:44 СМИ: Евросоюз хочет начать переговоры по закупке "Спутник V" СМИ: Евросоюз хочет начать переговоры по закупке "Спутник V"

Узнай, страна!

10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и производства
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12 МАР, 23:08 Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс Жители Шегарского района Томской области получили новый спорткомплекс
12 МАР, 21:58 Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап» Якутский фермер начал переработку дикоросов при помощи гранта «Агростартап»
12 МАР, 18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
12 МАР, 13:38 Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter