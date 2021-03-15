Россиян ожидает три повышения пенсий в 2021 году

1 апреля, 1 августа и 1 октября разным категориям людей увеличат пенсионные выплаты.

Российских граждан пенсионного возраста в 2021 году ожидает три повышения пенсий. Об этом сообщает издание Московский комсомолец, ссылаясь на Пенсионный фонд России.

Так, с 1 апреля текущего года социальные пенсии будут увеличены на 2,6% . Это коснется 3,9 млн россиян. Однако сейчас Минтруда РФ рассматривает возможность повышения таких выплат на 3,4% , окончательное решение пока не принято.

. Это коснется 3,9 млн россиян. Однако сейчас Минтруда РФ рассматривает возможность повышения таких выплат на , окончательное решение пока не принято. Кроме того с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для людей пожилого возраста, которые продолжают трудиться . На данный момент речь идет об увеличении выплат в пределах трех пенсионных коэффициентов. В 2021 году цена одного коэффициента составляет 98,8 руб .

. На данный момент речь идет об увеличении выплат в пределах трех пенсионных коэффициентов. В 2021 году цена одного коэффициента составляет . Также, с 1 октября текущего года планируется повысить денежное довольствие для военнослужащих и приравненным к ним категориям россиян. Пенсионные выплаты для военных пенсионеров вырастут на 3,7%.

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