Россиян ожидает три повышения пенсий в 2021 году
15.03.2021 14:39
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1 апреля, 1 августа и 1 октября разным категориям людей увеличат пенсионные выплаты.
Российских граждан пенсионного возраста в 2021 году ожидает три повышения пенсий. Об этом сообщает издание Московский комсомолец, ссылаясь на Пенсионный фонд России.
- Так, с 1 апреля текущего года социальные пенсии будут увеличены на 2,6%. Это коснется 3,9 млн россиян. Однако сейчас Минтруда РФ рассматривает возможность повышения таких выплат на 3,4%, окончательное решение пока не принято.
- Кроме того с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для людей пожилого возраста, которые продолжают трудиться. На данный момент речь идет об увеличении выплат в пределах трех пенсионных коэффициентов. В 2021 году цена одного коэффициента составляет 98,8 руб.
- Также, с 1 октября текущего года планируется повысить денежное довольствие для военнослужащих и приравненным к ним категориям россиян. Пенсионные выплаты для военных пенсионеров вырастут на 3,7%.
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