Стало известно, когда "Академик Черский" начнет строительство СП-2

Трубоукладчик присоединится к прокладке труб для газопровода в конце марта 2021 года.

В Датском энергетическом агентстве (DEA) рассказали изданию РИА Новости, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" должно присоединиться к работам по строительству газового проекта "Северный поток-2" в водах Дании в конце марта текущего года. Ожидается, что укладка труб продлится до конца сентября 2021 года.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Германия решила по-тихому достроить "Северный поток-2" и предъявить его США.

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