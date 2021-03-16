Германия решила по-тихому достроить «Северный поток-2» и предъявить его США 347 0 Политика

Берлин выбрал новую стратегию в отношении газопровода «Северный поток-2» – немецкие власти собираются выиграть время, чтобы достроить его и предъявить Вашингтону как уже запущенный проект. Тогда, считают в Берлине, США смогут иначе посмотреть на газопровод, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.