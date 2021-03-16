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Германия решила по-тихому достроить «Северный поток-2» и предъявить его США
16 Марта 2021 347 0 Политика
Берлин выбрал новую стратегию в отношении газопровода «Северный поток-2» – немецкие власти собираются выиграть время, чтобы достроить его и предъявить Вашингтону как уже запущенный проект. Тогда, считают в Берлине, США смогут иначе посмотреть на газопровод, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Германия предъявит США готовый проект
- Германия в споре с США по поводу «Северного потока-2» выбрала новую стратегию действий: Берлин нацелен на то, чтобы выиграть время на достройку российского газопровода, запустить его и предъявить готовым Вашингтону. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
- Расчет Берлина идет на то, что Вашингтон изменит свое отношение к газопроводу, когда он будет работать. Сейчас «Северный поток-2» готов на 95%, но закончен он может быть не к маю – июню, как утверждалось ранее, а только к сентябрю. Поскольку Nord Stream 2 AG останавливала работы по укладке труб, предоставляя Берлину время договориться с Вашингтоном.
- Один европейский дипломат отметил в разговоре с Reuters, что Берлин думает, будто у властей США есть желание вести обсуждения и договариваться по поводу проекта. В Вашингтоне, действительно, говорят, что взаимодействуют с Берлином по вопросу «Северного потока-2», но в основном диалог затрагивает «санкционные риски».
- В США Reuters сказали, что не считают себя обязанными предлагать какие-либо варианты решения проблемы. «Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», – заявили в Госдепартаменте США. При этом Берлин ничего не предлагает США и только тянет время.
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- Возможно, Берлин выбрал удачную стратегию: в администрации США нет единого мнения по поводу «Северного потока-2». Некоторые чиновники администрации президента считают, что Вашингтону нужно трезво оценить перспективу газопровода – запретить его вряд ли удастся
- Поэтому президенту Джо Байдену рекомендуют ослабить давления и придумать, как можно использовать газопровод в своих интересах. Байден в этом смысле оказался «между молотом и наковальней» – он не хочет портить отношения с Германией, но Конгресс требует от него санкций.
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