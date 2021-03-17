В Европе рассказали об ошибках в отношениях с Россией

Кристоф Ляйтль отметил, что сейчас взаимоотношения РФ и ЕС достигли "низшей точки".

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в интервью австрийскому изданию Kurier рассказал, что Европа совершила несколько ошибок в отношениях с Россией:

Евросоюз ввел антироссийские санкции, которые нанесли вред не только РФ, но и европейскому сообществу;

Европа отказалась сотрудничать с российской стороной, когда к власти в России пришел Владимир Путин;

в 2014 году президенты европейских стран не присутствовали на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Также Ляйтль отметил, что сейчас взаимоотношения РФ и ЕС достигли "низшей точки". Однако он считает, что их все еще можно нормализовать. По его словам, для этого Европе необходимо начать ослаблять ранее введенные санкции, развивать торговое, экономические, культурные, политические и экологические связи, а в ситуации с Украиной Европейсому Союзу следует сохранять нейтралитет, пишет РБК.

Ранее в НАТО заявили, что сближение России и Китая угрожает Североатлантическому альянсу.

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