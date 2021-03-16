СМИ: в России может подорожать пшеница и овощи

Цена на пшеницу, картофель и другие овощные культуры может вырасти на 1,5-3%.

Российские эксперты считают, что из-за увеличения утильсбора на сельскохозяйственную технику в Российской Федерации могут вырасти цены на пшеницу, картофель и другие овощные культуры. По мнению специалистов, стоимость зерна и овощей может повыситься на 1,5-3%, пишут Известия.

Напомним, что Министерство промышленности и торговли России предложило в 2021 году повысить утильсбор на спецтехнику и автомобили.

Ранее стало известно, что в нашей стране могут изменить правила льготной ипотеки.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".