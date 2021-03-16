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На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс

16.03.2021 10:57
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На Украине ответили на сообщения о подготовке к атаке на Донбасс

Алексей Арестович считает, что информацию о якобы готовящейся атаке распространяет Россия.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом" заявил, что Украина не собирается "бомбить Донбасс". По его словам, страна заинтересована в мирном урегулировании конфликта в этом регионе. Однако Арестович добавил, что если Киеву "навяжут военное решение", тогда страна даст мощный ответ. Такими словами он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Украина готовит атаку на Донбасс, пишет Лента.ру.

Ранее Российская Федерация предостерегла украинских властей от попыток реализовать в данном регионе силовой сценарий.

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