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В Польше раскрыли обман Украины при покупке газа из России

14.03.2021 16:30
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В Польше раскрыли обман Украины при покупке газа из России

Анджей Щенсняк заявил, что Киев берет газ из трубопроводов, по которым осуществлялся транзит газа из РФ в Европу.

Польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в интервью изданию Myśl Polska рассказал, что Украина не отказалась от российского газа после того, как в 2015 году Россия прекратила поставки голубого топлива на украинскую территорию. По его словам, Киев стал брать сырье из трубопроводов, по которым осуществлялся транзит газа из РФ в Европу. Он пояснил, что Украина начала "накручивать счетчик", чтобы увеличить объем поставок голубого топлива в европейские страны.

"Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс"", - сказал Щенсняк.

Также эксперт отметил, что такие действия негативно сказались на украинских гражданах, поскольку в стране повысились тарифы на газ и отопление. В итоге, добавил он, в выигрыше остались только поставщики сырья из Европы и Украины, поскольку им удалось неплохо заработать на такой схеме, пишут Известия.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что США попали в затруднительное положение из-за газового проекта "Северный поток-2".

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