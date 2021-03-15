Матвиенко: Совет Европы пытаются использовать против России

Валентина Матвиенко отметила, что в Москве высоко ценят намерение Хендрика Дамса выстроить конструктивное общение с РФ.

В понедельник, 15 марта, спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом заявила, что Россия готова к открытому диалогу с Советом Европы, несмотря на попытки использовать его в качестве инструмента против нашей страны. По ее словам, Москва не разделяет необоснованные нападки на РФ. Однако российская сторона по-прежнему будет отстаивать свои интересы, а также вести честное, конструктивное и взаимоуважительное общение с Европой, пишут Известия.

Ранее в Европейской комиссии опровергли сообщения о переговорах по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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