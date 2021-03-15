В Европе опровергли сообщения о переговорах по вакцине "Спутник V"

Стефан Де Кеерсмакер заявил, что отдельные станы совместно с ЕК могут расширить портфель одобренных препаратов от COVID-19.

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер 15 марта на брифинге опроверг сообщения о том, что Европа ведет переговоры с Россией о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы использовать препарат для прививания европейцев.

"На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет", - цитирует издание РБК слова Стефана Де Кеерсмакера.

Ранее информационное агентство Reuters рассказало, что европейские государства планируют начать вести переговоры по поводу приобретения препарата "Спутник V".

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