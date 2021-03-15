СМИ: Евросоюз хочет начать переговоры по закупке "Спутник V"

Других подробностей собеседник издания не привел.

Агентство Reuters, ссылаясь на источник в ЕС, сообщило, что страны Европейского Союза хотят начать вести переговоры по поводу закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" для реализации программы прививания жителей Европы.

Также собеседник Reuters отметил, что Словакия и Венгрия уже получили первые партии российской вакцины, Чехия заинтересована в его покупке. В свою очередь Италия может стать первой европейской страной, в которой будет производиться препарат "Спутник V", пишет Коммерсант.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому нельзя прививаться против коронавируса.

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