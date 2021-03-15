Лукашенко: в Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в Конституцию
Александр Лукашенко заявил, что работа Конституционной комиссии должна носить открытый характер.
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что с 15 марта 2021 года в республике начала работу комиссия, которая занимается разработкой поправок в Конституцию Белоруссии. По словам главы государства, знаменательно, что Конституционная комиссия начинает свою деятельность в День Конституции. Об этом сообщает издание Лента.ру, ссылаясь на белорусское агентство БЕЛТА.
Ранее стало известно, что правительство Ставропольского края в полном составе отправили в отставку.
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