За сутки в России выявили 9437 новых случаев COVID-19

Всего в стране количество зараженных достигло 4400045 человек.

В оперативном штабе РФ по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что за последние сутки российские медики обнаружили 9437 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве выявили 1353 заболевших, в Санкт-Петербурге – 933, в Московской области – 627.

Всего в России количество зараженных достигло 4400045 человек, выздоровело 4003576 пациентов, умерло 92494 инфицированных.

Ранее российский вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в стране.

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