В РФ спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом

Алексей Аграновский считает, что избежать резкого подъема инфицирования поможет вакцинация.

Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил, что в осенний период в России может увеличиться количество инфицированных коронавирусом. Он пояснил, что COVID-19 является сезонным заболеванием, а значит, летом, вероятнее всего, будет наблюдаться спад случаев заражений, однако осенью возможен подъем инфицирования коронавирусом.

Ранее стало известно, кому следует воздержаться от вакцинации против COVID-19.

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