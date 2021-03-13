Украина: американцы "сдадут" Киев из-за России
Соединенные штаты будут налаживать взаимоотношения с Россией за счет Украины.
Украинский портал "Главред" опубликовал статью украинского политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, в которой он порассуждал о будущих взаимоотношениях США и России. По его словам, Администрация президента США Джо Байдена будет стремиться наладить отношения с Россией в противовес с Китаем, а это может случиться за счет Украины.
"Демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Барака Обамы", - цитирует его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что посол ЕС в России предложил евродипломатам поменять подход к России.
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