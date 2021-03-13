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Bloomberg: посол ЕС в России предложил евродипломатам менять подход к Москве

13.03.2021 18:49
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Bloomberg: посол ЕС в России предложил евродипломатам менять подход к Москве

Подход ЕС к России устарел и нуждается в серьезной переоценке.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией, посол Европейского союза в России Маркус Эдерер рекомендовал комиссии ЕС рассмотреть новый подход к РФ. Об этом он заявил во время обеда с высокопоставленными должностными лицами 8 марта, на котором присутствовал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам Эдерера, подход ЕС устарел, он слишком сильно сфокусирован на проблеме Украины и нуждается в пересмотре, пишет RT.

Ранее издание Politico заявило, что Администрация президента США находится в затруднительном положении из-за "Северного потока - 2".

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