В Госдуме назвали бесполезным призыв Украины о предоставлении доступа в Крым

Призыв главы МИД Украины о необходимости открыть доступ в Крым является безрезультатным.

В ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом к российской стороне. По его словам Москва должна придерживаться неполитизированной позиции по Крыму, а также «предоставить полный доступ в соответствии с международным правом» на полуостров.

В Госдуме ответили на призыв Кулебы. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что все кто этого желают, могут свободно посещать Крым в соответствии с российским законодательством. По его словам, и иностранные туристы и представители международных организаций уже посещали полуостров и ни каких проблем ни у кого не возникло. Бальбек назвал заявление Кулебы безрезультатным и подчеркнул, что посещение российского полуострова будет осуществляться по законам России, а не по желанию Украины, пишет RT.

Ранее стало известно, что Москва считает участие иностранных стран в украинском проекте "Крымская платформа" посягательством на территориальную целостность России.

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