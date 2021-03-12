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Песков опроверг сообщения о том, что послание президента состоится в начале апреля

12.03.2021 15:07
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Песков опроверг сообщения о том, что послание президента состоится в начале апреля

Дмитрий Песков заявил, что пока не может назвать определенных дат, когда пройдет выступление главы государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал: сообщения о том, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 7 или 8 апреля, не соответствуют действительности. Также он добавил, что сейчас готовится сценарий, при котором выступление пройдет в очном формате, однако он может измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусу, пишут Известия.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться публикации о том, что послание президента Федеральному собранию запланировано на 7-8 апреля.

Напомним, что Владимир Путин начал подготовку к выступлению.

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