Минздрав РФ: вакцина "Спутник V" эффективна против британского штамма COVID-19

Вакцина действенна в отношении данной разновидности коронавируса так же, как и против исходного варианта инфекции.

В пятницу российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что проведенные исследования показали эффективность отечественной вакцины "Спутник V" против британского штамма коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что препарат действенен в отношении данной разновидности COVID-19 так же, как и против исходного варианта вируса, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 9794 новых случая коронавирусной инфекции.

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