Владимир Путин готовится к посланию Федеральному собранию

Президент России заявил, что он, кабмин и его коллеги в администрации уже работают над текстом выступления.

Российский глава Владимир Путин сообщил, что подготовка к ежегодному посланию Федеральному собранию началась. Об этом президент сказал 11 марта в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. По его словам, он, правительство и его коллеги в администрации уже работают над текстом выступления. Также Владимир Путин отметил, что данное совещание очень важно для подготовки послания, поскольку мнения бизнесменов, предпринимательских объединений и ведущих специалистов будут учтены, пишут Известия.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о дате послания главы государства Федеральному собранию.

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