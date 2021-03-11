В Кремле рассказали об обострении ситуации в Донбассе

Дмитрий Песков заявил, что администрация главы России не занимается отслеживаем ситуации около границ страны.

В четверг, 11 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль поступила информация об увеличении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, обостренность ситуации в этом регионе может привести к провокациям. Также Песков рассказал, что Минобороны России и специальные службы отслеживают обстановку около границ нашей страны, пишет Комсомольская правда.

Ранее Дмитрий Песков сказал, что власти РФ продолжают изучать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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