В РФ за сутки диагностировали 9794 новых случая COVID-19

В стране общее число инфицированных составило 4370617 человек.

Российский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 12 марта сообщил, что за последние 24 часа в России диагностировали 9794 новых случая заражения COVID-19. Из них в столице зарегистрировали 1610 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 957, в Подмосковье – 476.

На сегодняшний день в стране общее количество заболевших достигло 4370617 человек, выписалось с выздоровлением 3973029 больных, умерло 91220 зараженных.

Ранее в ВОЗ заявили, что в России ситуация с коронавирусом немного улучшилась.

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