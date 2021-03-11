Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике

Глава государства рассказал, что по итогам 2020 года снижение ВВП РФ составило 3,1%. Таким образом, экономический спад в стране оказался меньше, по сравнению со многими государствами.

Президент России Владимир Путин в четверг на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности заявил, что стране удалось преодолеть спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса. По его словам, это стало возможным благодаря своевременной, оперативной и продуманной поддержке российских граждан и бизнеса. Также Владимир Путин отметил, что оказанная госпомощь позволила выйти на восстановление экономики страны, поскольку сейчас в России постепенно снижается уровень безработицы и растет спрос на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Минфин России допустил, что ФНБ может пополниться на 2 трлн руб. по итогам 2021 года.

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