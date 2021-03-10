Песков рассказал о дате послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков сказал, что точная дата выступления пока не назначена.

Дата послания лидера РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что на данный момент сроки выступления переносятся на более позднее время. Также Песков добавил, что не может назвать примерную дату проведения мероприятия, пишет ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявил, что российские власти вместе со специалистами будут рассматривать вопрос об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам для разработки наиболее приемлемого варианта.

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