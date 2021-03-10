В России обнаружили 9079 новых случаев коронавируса

Всего в РФ за все время пандемии COVID-19 число зараженных составило 4351553 человека.

В среду, 10 марта, оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса заявил, что за минувшие 24 часа в стране обнаружили 9079 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Москве зарегистрировали 1116 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 959, в Нижегородской области – 378.

Таким образом, в России за весь период распространения коронавируса количество зараженных составило 4351553 человека, 3945527 больных поправилось, 90275 пациентов скончалось.

Ранее стало известно, что Греция планирует открыть границы для иностранных туристов с 14 мая 2021 года.

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