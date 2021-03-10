В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе

Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего не известно о существовании доработанного плана по Донбассу.

Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков 10 марта рассказал, что в Кремле ничего не знают о существовании нового плана по урегулированию конфликта в Донбассе, пишут Известия.

Такими словами он ответил на заявление помощника украинского президента Андрея Ермака о том, что Киев доработал предложенный Берлином и Парижем план по разрешению ситуации в Донбассе.

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